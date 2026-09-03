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Царьград

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Огромный ледяной остров откололся в Гренландии и угрожает кораблям

Огромный ледяной остров откололся в Гренландии и угрожает кораблям

Учёные называют событие крайне редким для Арктики и прогнозируют дальнейшее разрушение ледника.В Гренландии зафиксирован крупнейший за последние годы сход льда.

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