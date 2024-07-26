Семейный МФЦ в Новом Уренгое за время работы принял более 650 посетителей

В Новом Уренгое подвели итоги работы семейного многофункционального центра. Он начал принимать клиентов в декабре прошлого года, за это время посетителями стали 650 семей, сообщил telegram-канал горадминистрации.
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