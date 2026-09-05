Китай снова намусорил на орбите: спутник Yaogan-50 (02), запущенный на непопулярную ретроградную орбиту, развалился на 43 фрагмента

Проблема в том, что эти фрагменты могут «зависнуть» на орбите на десятилетия Китайский спутник Yaogan-50 (02), запущенный в марте на ретроградную орбиту, распался как минимум на 43 фрагмента.
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