iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Китай снова намусорил на орбите: спутник Yaogan-50 (02), запущенный на непопулярную ретроградную орбиту, развалился на 43 фрагмента

Китай снова намусорил на орбите: спутник Yaogan-50 (02), запущенный на непопулярную ретроградную орбиту, развалился на 43 фрагмента

Проблема в том, что эти фрагменты могут «зависнуть» на орбите на десятилетия Китайский спутник Yaogan-50 (02), запущенный в марте на ретроградную орбиту, распался как минимум на 43 фрагмента.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым