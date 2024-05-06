Вашингтон ищет новые поводы для обвинения Москвы. На этот раз причиной стали не американские, но международные санкции, которые якобы нарушены.
США обвинили Россию в обходе санкций ООН по экспорту нефтепродуктов в КНДР
Комментарии
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лл
лина любимцева
Продажная контора ООН участвует в многолетнем УДУШЕНИИ КНДР. И каково там живется людям, это ни ООН, и никого иного не беспокоит. Вот ТАКИЕ они "человечные".
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6 час.
Eduard
Все Санкции незаконны,все это поняли.Санкции и шантаж это уголовщина!
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5 час.
Надежда
Какие знакомые до боли и уже даже смешные слова: "сша обвинили Россию..."!)🤣
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3 час.
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