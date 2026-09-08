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Инфляция в ОЭСР: умеренный спад при разнонаправленной динамике по странам

Инфляция в ОЭСР: умеренный спад при разнонаправленной динамике по странам

Годовой рост потребительских цен в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле составил 4,1% — это чуть ниже июньского показателя в 4,2%.

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