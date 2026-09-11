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Царьград

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Стивен Сигал остановил продажу особняка на Рублевке за 650 млн

Стивен Сигал остановил продажу особняка на Рублевке за 650 млн

Стивен Сигал остановил открытую продажу особняка на Рублевке из-за навязчивых зевак. Дом в Подмосковье оценен в 650 миллионов рублей, однако покупатели просят снизить цену.

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