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Не Cybertruck, но ждать тоже несколько лет. Очередь на бюджетный кроссовер Toyota Hyryder растянулась на три года

Не Cybertruck, но ждать тоже несколько лет. Очередь на бюджетный кроссовер Toyota Hyryder растянулась на три года

Представленный в июле прошлого года кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder оказался очень популярным в Индии – настолько, что ждать его в некоторых версиях придется до трех лет! Правда, дело тут не только в высоком спросе, но и в политике компании.

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