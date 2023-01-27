Не Cybertruck, но ждать тоже несколько лет. Очередь на бюджетный кроссовер Toyota Hyryder растянулась на три года

Представленный в июле прошлого года кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder оказался очень популярным в Индии – настолько, что ждать его в некоторых версиях придется до трех лет! Правда, дело тут не только в высоком спросе, но и в политике компании.
Представленный в июле прошлого года кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder оказался очень популярным в Индии – настолько, что ждать его в некоторых версиях придется до трех лет! Правда, дело тут не только в высоком спросе, но и в политике компании.
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