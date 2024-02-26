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Закон и Порядок

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Оценка вирусологов на выводы ученых об осложнениях после вакцин от COVID-19

Оценка вирусологов на выводы ученых об осложнениях после вакцин от COVID-19

Вирусолог Гинцбург: организм человека воспринимает мРНК вакцины как инородные Применение мРНК вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca приводит к повышенному риску заболеваний, говорится в масштабном исследовании ученых.

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Комментарии
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Александр Рожков
Чё вы мне про ихние вакцины мозги пудрите, козлы, билять, и пропагандоны! А про свои вакцины слабо рассказать, билять? Нам про свои вакцины знать надо, а не про ихние. Вот.
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