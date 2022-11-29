Специалист по IT-безопасности поддержал идею введения маркировки для дипфейков

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT прокомментировал предложение о введении обязательной маркировки для созданного с помощью дипфейков контента.
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT прокомментировал предложение о введении обязательной маркировки для созданного с помощью дипфейков контента.
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