Депутаты от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета для владельцев домашних животных

Депутаты от ЛДПР предложили ввести в России новый вид социального налогового вычета. Речь идет о проведении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий зарегистрированному домашнему животному, а также о приобретенных лекарствах для ветеринарного применения.
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