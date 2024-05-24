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Депутаты от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета для владельцев домашних животных

Депутаты от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета для владельцев домашних животных

Депутаты от ЛДПР предложили ввести в России новый вид социального налогового вычета. Речь идет о проведении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий зарегистрированному домашнему животному, а также о приобретенных лекарствах для ветеринарного применения.

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