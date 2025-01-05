AB

Alla Baraz

А зеленского кто-то уважает, даже на западе? Когда Россия выиграет эту войну( надеюсь, что скоро), то про него его покровители забудут. И лучшим выходомдля зеленского будет определить его в палату к щирому украинцу Сакошвили