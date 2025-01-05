Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Соболезнуем!МВД Грузии: тело ...
  • Галина 123
    А на лицо все эти бывшие американцы - чисто русские, такие же простые и открытые."В России здания,...
  • Василий Михалченко
    ....Трюдо....пошел!... .....Джастин Трюдо объ...

Зеленский заявил, что не уважает народ России

Зеленский заявил, что не уважает народ России

Владимир Зеленский в беседе с блогером Лексом Фридманом заявил, что не уважает российский народ. «Я не уважаю ни руководителя России, ни российский народ», — сказал он.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИБ
ИГОРЬ БЕЛОУСОВ
Зеленского выловить и повешать
Ответить
15 час.
AB
Alla Baraz
А зеленского кто-то уважает, даже на западе? Когда Россия выиграет эту войну( надеюсь, что скоро), то про него его покровители забудут. И лучшим выходомдля зеленского будет определить его в палату к щирому украинцу Сакошвили
Ответить
15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Этого наркомана пользуют во все места... Мразь деградированная, как и его хозяева.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх