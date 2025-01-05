Владимир Зеленский в беседе с блогером Лексом Фридманом заявил, что не уважает российский народ. «Я не уважаю ни руководителя России, ни российский народ», — сказал он.
Зеленский заявил, что не уважает народ России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИБ
ИГОРЬ БЕЛОУСОВ
Зеленского выловить и повешать
Ответить
15 час.
AB
Alla Baraz
А зеленского кто-то уважает, даже на западе? Когда Россия выиграет эту войну( надеюсь, что скоро), то про него его покровители забудут. И лучшим выходомдля зеленского будет определить его в палату к щирому украинцу Сакошвили
Ответить
15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Этого наркомана пользуют во все места... Мразь деградированная, как и его хозяева.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии