Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости.
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