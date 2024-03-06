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Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае

Путин проводит встречу с представителями АПК в Ставропольском крае

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Ставрополе проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса, передает корреспондент РИА Новости.

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