Daily Storm

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«Поймут, лишь когда потеряют»: экс-адвокат Ефремова осудил тиктокеров, снимающих видео о беспомощной старушке

«Поймут, лишь когда потеряют»: экс-адвокат Ефремова осудил тиктокеров, снимающих видео о беспомощной старушке

Челябинские блогеры решили раскрутить в социальной сети свою бабушку, которая страдает деменциейТиктокер Александр Ошкуков, получивший известность после стримов с участием немощной бабушки жены, похоже, продолжает испытывать россиян на прочность.

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