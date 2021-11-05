«Поймут, лишь когда потеряют»: экс-адвокат Ефремова осудил тиктокеров, снимающих видео о беспомощной старушке

Челябинские блогеры решили раскрутить в социальной сети свою бабушку, которая страдает деменциейТиктокер Александр Ошкуков, получивший известность после стримов с участием немощной бабушки жены, похоже, продолжает испытывать россиян на прочность.
Челябинские блогеры решили раскрутить в социальной сети свою бабушку, которая страдает деменциейТиктокер Александр Ошкуков, получивший известность после стримов с участием немощной бабушки жены, похоже, продолжает испытывать россиян на прочность.
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