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Собчак задала вопрос посмеявшемуся над полками российского магазина бывшему сотруднику ФБК

Собчак задала вопрос посмеявшемуся над полками российского магазина бывшему сотруднику ФБК

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на пост бывшего сотрудника ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан экстремистской, террористической, нежелательной организацией и запрещен в России) Николая Ляскина, который посмеялся над фото с полками российского магазина из-за обилия бутылок с подсолнечным маслом.

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