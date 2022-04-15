Popcaketv

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Не смог больше скрывать! Киркоров рассказал правду, почему сын Стоцкой сильно на него похож: «Это нечто особенное в моей жизни…»

Не смог больше скрывать! Киркоров рассказал правду, почему сын Стоцкой сильно на него похож: «Это нечто особенное в моей жизни…»

Ранее у Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой был бурный роман а сейчас, когда сын артистки начал подрастать, в сетях все чаще и чаще начали «шептаться» о том, что мальчик — это маленькая копия Киркорова.

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