Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин закрыл сбор денег на лечение детей по СМС.

Путин закрыл сбор денег на лечение детей по СМС.

Основанный Путиным фонд вывел Россию в мировые лидеры по обеспечению препаратами тяжелобольных детей В России перестанут собирать деньги на лечение детей по телевизору.

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Комментарии
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ЕТ
Елена Тур
🙃
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5 час.
Людмила Фирстова
Елена, это коммерческие фонды, вы заметили, что показывают детей, которые фактически спасти невозможно?
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4 час.
Александр Попов
Давно пора, ВСЯ толпа ФОНДОВ работает: 50% в КАРМАН и 50% на лечение. Это в ЛУЧШЕМ случае.
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3 час.
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