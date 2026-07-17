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Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией $4,9 трлн

Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией $4,9 трлн

Apple стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации. По данным торгов на бирже Nasdaq, производитель iPhone обошёл предыдущего лидера Nvidia, который удерживал первенство на фоне бума искусственного интеллекта.

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