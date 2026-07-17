Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией $4,9 трлн

Apple стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации. По данным торгов на бирже Nasdaq, производитель iPhone обошёл предыдущего лидера Nvidia, который удерживал первенство на фоне бума искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии