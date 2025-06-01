НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

2 подписчика

Свежие комментарии

Новый Cybertruck в России: где сегодня уже ездят пикапы Tesla?

На сегодняшний день в России стоят на учете 32 электрических пикапа Tesla Cybertruck. Первые две такие машины появились в РФ (зарегистрированы) год назад, в июне 2024 года, а за прошедшие 12 месяцев было зарегистрировано еще 30 автомобилей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх