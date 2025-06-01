Новый Cybertruck в России: где сегодня уже ездят пикапы Tesla?

На сегодняшний день в России стоят на учете 32 электрических пикапа Tesla Cybertruck. Первые две такие машины появились в РФ (зарегистрированы) год назад, в июне 2024 года, а за прошедшие 12 месяцев было зарегистрировано еще 30 автомобилей.
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