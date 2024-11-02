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С нами не соскучишься!

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  • Александр Любицкий
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Кто в доме хозяин

Кто в доме хозяин

Уходя из дома, внимательно посмотрите на своего «лучшего друга человека». Как бы сильно он вас ни любил, как бы сильно вы его ни любили и какими бы преданными ни были его глаза, знайте — когда вы вернетесь, ваш дом или квартира могут быть немного… э-э-э… видоизменены.

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