Кто в доме хозяин

Уходя из дома, внимательно посмотрите на своего «лучшего друга человека». Как бы сильно он вас ни любил, как бы сильно вы его ни любили и какими бы преданными ни были его глаза, знайте — когда вы вернетесь, ваш дом или квартира могут быть немного… э-э-э… видоизменены.