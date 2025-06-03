Игорь Нисенбойм: "Эссе гораздо лучше тестов, которые губят образование"

Тесты погубили образование, и выпускники в итоге не умеют думать, поскольку могут только подчёркивать правильный ответ, но даже так называемые “занудные эссе” лучше позволяют оценить мыслительную деятельность ученика, чем тест, который по многим предметам и во многих разделах можно вызубрить.