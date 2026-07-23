Глава Минтруда рассказал об уровне бедности в России

Уровень бедности в России составляет 6,7%, в количественном выражении это 9,8 млн человек. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия.
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