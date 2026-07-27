Nvidia Weighs $250 Billion Backstop For OpenAI's Gargantuan Ohio Data Center Campus Nvidia is in early talks to provide up to $250 billion in financing guarantees to help OpenAI lease computing capacity from a planned $500 billion, 10-gigawatt data center facility in Ohio, according to Bloomberg, citing people familiar with the matter.
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