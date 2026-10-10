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Депутат ЕП Айе: Трамп оскорбил солидарность Запада по антироссийским санкциям

Депутат ЕП Айе: Трамп оскорбил солидарность Запада по антироссийским санкциям

Депутат Европарламента Валери Айе обвинила президента США Дональда Трампа в том, что, заключив дизельную сделку с Россией, он оскорбил солидарность Запада в политике антироссийских санкций.

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