Северный флот РФ проводит маневры в Баренцевом море с участием кораблей и авиации

Корабли Северного флота России вышли на учение в Баренцево море, им предстоит отработать защиту морских коммуникаций и противодействие корабельным группировкам условного противника, сообщила пресс-служба флота во вторник.
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