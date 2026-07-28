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Северный флот РФ проводит маневры в Баренцевом море с участием кораблей и авиации

Северный флот РФ проводит маневры в Баренцевом море с участием кораблей и авиации

Корабли Северного флота России вышли на учение в Баренцево море, им предстоит отработать защиту морских коммуникаций и противодействие корабельным группировкам условного противника, сообщила пресс-служба флота во вторник.

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