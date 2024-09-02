Российские войска освободили село Лысовка в 5,5 км от Покровска Российская армия развивает успешное наступление на Покровском направлении.
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Российские войска освободили село Лысовка в 5,5 км от Покровска Российская армия развивает успешное наступление на Покровском направлении.
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