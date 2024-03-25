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ORJD: заболевания легких повышают риск болезней сердца даже у молодых

ORJD: заболевания легких повышают риск болезней сердца даже у молодых

Исследование, опубликованное в журнале Orphanet Journal of Rare Complesess (ORJD), показало, что у пациентов с редким заболеванием легких — дефицитом антитрипсина альфа-1 (AATD) существует повышенный риск развития болезней сердца.

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