ORJD: заболевания легких повышают риск болезней сердца даже у молодых

Исследование, опубликованное в журнале Orphanet Journal of Rare Complesess (ORJD), показало, что у пациентов с редким заболеванием легких — дефицитом антитрипсина альфа-1 (AATD) существует повышенный риск развития болезней сердца.
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