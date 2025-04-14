Правоохранительные органы отреагировали на видеоролик с наездом на пешехода в Хиславичах

«Мужчина в возрасте сел за руль выпившим». Очевидцы инцидента в смоленском райцнетре задержали нарушителя Министерство внутренних дел РФ назначило проверку по факту попавшего на видеокамеру наезда машины на пешехода в Хиславичах Смоленской области.
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