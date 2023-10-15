Врач Кашух сообщила о пользе теплой воды для восстановления после ОРВИ

Врач Екатерина Кашух в разговоре с RT перечислила пять рекомендаций для восстановления после ОРВИ. «Поддержать организм после болезни можно с помощью физнагрузок <…> Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик», — отметила врач.