Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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И шо нам всем делать с Россией???

Доброй ночи, Империя. В Давосе открывается свеженький Всемирный экономический форум - и если в прошлом году эксперты и экономисты называли происходящее в мире словом "поликризис", то сейчас они привезли на ВЭФ новый термин - пермакризис.

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Комментарии
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z
zhanna
Задайте вопрос разуму , роду и духу :что сделает Рассия с недругами?И ответ увидите через полгода.
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7 час.

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