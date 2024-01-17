И шо нам всем делать с Россией???

Доброй ночи, Империя. В Давосе открывается свеженький Всемирный экономический форум - и если в прошлом году эксперты и экономисты называли происходящее в мире словом "поликризис", то сейчас они привезли на ВЭФ новый термин - пермакризис.
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