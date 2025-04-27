CBS News сообщил об экстренной посадке самолета в Бостоне из-за задымления

Самолет модели Boeing 777 рейса Вашингтон – Лондон авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Бостон из-за возможного столкновения с птицей и задымления в салоне.
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