"Будут взрываться автобусы и беспределить мигранты": Лондон объявил России террористическую войну

Борис Леонтьев

Поражает тупость хохлов при выборе учителей. А стоило бы помнить, что чеченских и дагестанских террористов, всяких там вахабитов, Алькайду и ИГИЛ тоже обучали МИ-6, ЦРУ, БНД и Моссад. И таки где эти террористы? Большая часть их физически уничтожена, а часть даже воюет против своих учетелей. Да, как это не хотелось бы признавать, но количество терактов будет увеличиваться. Так всегда бывает при кончине фашистских и нацистских режимов. Но как показали последние 20 лет, наши спецслужбы тоже не пальцем деланы. Так что и будановых и прочих укроподонков ждёт судьба хатабов, басаевых, радуевых, закаевых и прочих наглосаксонских киллеров.