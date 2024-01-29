"Будут взрываться автобусы и беспределить мигранты": Лондон объявил России террористическую войну

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Поражает тупость хохлов при выборе учителей. А стоило бы помнить, что чеченских и дагестанских террористов, всяких там вахабитов, Алькайду и ИГИЛ тоже обучали МИ-6, ЦРУ, БНД и Моссад. И таки где эти террористы? Большая часть их физически уничтожена, а часть даже воюет против своих учетелей. Да, как это не хотелось бы признавать, но количество терактов будет увеличиваться. Так всегда бывает при кончине фашистских и нацистских режимов. Но как показали последние 20 лет, наши спецслужбы тоже не пальцем деланы. Так что и будановых и прочих укроподонков ждёт судьба хатабов, басаевых, радуевых, закаевых и прочих наглосаксонских киллеров.
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Валера Морозов
А может пора напомнить Британии, что она находится на острове?
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1 час.
Андрей Шмаров
Пора сделать Острова необитаемыми. Достали живущие на них крысы.
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