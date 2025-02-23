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Царьград

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Дмитрий Бивол побеждает Бетербиева в реванше: мнение Роя Джонса

Дмитрий Бивол побеждает Бетербиева в реванше: мнение Роя Джонса

Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым в реванше. Бывший чемпион Рой Джонс - младший отметил, что Бивол показал продуманную работу над ошибками и провёл бой значительно лучше, чем в первой встрече.

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