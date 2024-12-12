Жители Пушкинского района массово жалуются на отсутствие ремонта в своих домах

Пушкинцы написали десятки обращений с просьбой решить проблемы с состоянием их жилья. В домах, которые построили в 80-х годах и в современных новостройках наблюдаются одинаковые проблемы: осыпается краска с фасада, течет крыша, и не работает лифт.