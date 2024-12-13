На территории аэропорта Пулково была организована проверка таксистов

На соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и их багажа В четверг, 12 декабря, на территории аэропорта Пулково прошли мероприятия по проверке таксистов на соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и их багажа.
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