На территории аэропорта Пулково была организована проверка таксистов

На соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и их багажа В четверг, 12 декабря, на территории аэропорта Пулково прошли мероприятия по проверке таксистов на соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и их багажа.