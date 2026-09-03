Депутат думы ХМАО Сердюк добился в суде реструктуризации долгов вместо распродажи активов

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил ходатайство депутата думы ХМАО, индивидуального предпринимателя Михаила Сердюка и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, а не реализации имущества, несмотря на наличие задолженности перед кредиторами в размере 56 млн рублей.