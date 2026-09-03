Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

78 подписчиков

Депутат думы ХМАО Сердюк добился в суде реструктуризации долгов вместо распродажи активов

Депутат думы ХМАО Сердюк добился в суде реструктуризации долгов вместо распродажи активов

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил ходатайство депутата думы ХМАО, индивидуального предпринимателя Михаила Сердюка и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, а не реализации имущества, несмотря на наличие задолженности перед кредиторами в размере 56 млн рублей.

Вернуться к статье