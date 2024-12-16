Российский комбат рассказал об обстреле ВСУ эвакуировавшихся жителей Дальнего

ВСУ обстреляли из миномёта и артиллерии пожилых жителей посёлка Дальнее в ДНР во время эвакуации, погибли двое гражданских и пострадал сопровождавший группу боец, рассказал командир батальона 102-го полка 150-й дивизии с позывным Азак.
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