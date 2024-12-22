Беглов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы «Петмола» Валентина Полякова. Ему было 84 года.
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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы «Петмола» Валентина Полякова. Ему было 84 года.