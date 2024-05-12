Главой ведомства дано поручение доложить о ходе расследования обстоятельств происшествия в Республике Коми

В городе Печоре произошло обрушение в пустующей части общежития. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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