Теракт на Крымском мосту: двое объявлены в розыск

За атаку на Крымский мост в розыск объявлены граждане Грузии и Украины! Названы имена преступников.В рамках расследования дела о подрыве Крымского моста, произошедшего в октябре 2022 года, в международный розыск были объявлены гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко.