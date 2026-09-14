России пришлось урезонивать «ястребиного премьера»Новый британский премьер Эндрю Бернем заявил, что его «коалиция желающих» введет свои оккупационные войска на территорию Украины «сразу после окончания конфликта».
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