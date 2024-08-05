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Россиянам рассказали, как выявить у себя алкогольную зависимость

Россиянам рассказали, как выявить у себя алкогольную зависимость

Есть шесть критериев, но для диагноза "алкоголизм" достаточно трех Алкогольную зависимость можно определить по шести критериям, причем диагноз можно ставить, если есть хотя бы три, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога департамента здравоохранения Москвы Антона Масякина.

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