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Мировое обозрение

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«Дамоклов меч с рисками». Китай осудил «адские» санкции США, встав на сторону РФ

«Дамоклов меч с рисками». Китай осудил «адские» санкции США, встав на сторону РФ

Пекин в четверг, 17 сентября, жестко отреагировал на принятый Палатой представителей США законопроект о так называемых «адских» санкциях против России.

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