В Китае завершился космический эксперимент: люди должны были 30 дней лежать на кровати за 70 тыс. юаней (880 тыс. рублей)

Лежать ради Луны Китай завершил медико-биологический эксперимент «Земля — Звезда-3», в рамках которого ученые проверяли способы защиты организма человека во время длительных космических полетов и будущих пилотируемых миссий на Луну.
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