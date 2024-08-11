Наши 19-летние срочники проявили необыкновенное мужество, встречая нацистов на Курской земле

ВН

Владимир Новохацкий

"практически нафаршировали лживой информацией" фамилии, кто? Или корпоративная этика не позволяет? И еще:- опять началась херня, мол вагнеровцы и ахматовцы придут, вот тогда..., а там военнослужащих ВС РФ нет? Или они не так "ярко" воюют?