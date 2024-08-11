Юрий Кот Очень хочется, чтобы те в России, кто отвечает за информационную повестку, пришли в себя и перестали заниматься ерундой, разгоняя панику, а дали людям реальные истории реальных ребят.
Наши 19-летние срочники проявили необыкновенное мужество, встречая нацистов на Курской земле
Комментарии
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ВН
Владимир Новохацкий
"практически нафаршировали лживой информацией" фамилии, кто? Или корпоративная этика не позволяет? И еще:- опять началась херня, мол вагнеровцы и ахматовцы придут, вот тогда..., а там военнослужащих ВС РФ нет? Или они не так "ярко" воюют?
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18 час.
Евгений
Уважаемый, вы плохо овладели поданным материалом. Там четко сказано про срочников 19-ти летних пацанов, не нюхавших пороху, которые стояли насмерть и не пропустили ублюдков на своем участке... Самые что ни на есть военнослужащие РФ!
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18 час.
Горыныч
Не надо обижать полезное животное - козла! Просроченный - шакал!
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17 час.
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