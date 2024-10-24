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Мода и Шоу-бизнес

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Подставила себя и Бейонсе? Ким Кардашьян выложила пост о сбежавшей, шокировав Америку

Подставила себя и Бейонсе? Ким Кардашьян выложила пост о сбежавшей, шокировав Америку

Неудивительно то, что после громкого скандала с упоминанием имен P. Diddy, Бейонсе и их приближенных в подполье ушли даже те звезды Голливуда, которые совсем не соприкасались с данной историей или были затронуты в ней лишь косвенно.

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