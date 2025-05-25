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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барриос не видит позитивных моментов в сезоне для «Зенита»: «Мы проиграли Кубок и чемпионат – это плохо для большой команды»

Петербургский клуб занял второе место в Мир РПЛ и вылетел из Фонбет Кубка России.на стадии финала Пути РПЛ.

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