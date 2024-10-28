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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Феррари» повезло из-за борьбы Ферстаппена и Норриса. Агрессия Макса по отношению к Ландо помогает мне в чемпионате»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что у него не было шансов в борьбе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом за второе место на Гран-при Мехико – британец обогнал соперника за несколько кругов до финиша.

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