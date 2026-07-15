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Проданная за долги квартира и учеба во ВГИКе: как живет дочь Юлии Началовой Вера Алдонина спустя годы после трагедии

Проданная за долги квартира и учеба во ВГИКе: как живет дочь Юлии Началовой Вера Алдонина спустя годы после трагедии

После ухода из жизни певицы Юлии Началовой ее единственной дочери Вере Алдониной пришлось столкнуться не только с тяжелой утратой, но и с затяжными судебными разбирательствами из-за столичного жилья.

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