Военный эксперт назвал главные задачи России на фронте в ближайшее время

Военный эксперт Глазунов: главная задача России на фронте — сохранение темпа Для России важно в ближайшее время сохранить темп наступления на фронте, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.