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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» после ошибки Камавинга пропустил от «Сельты». Пас хавбека перехватил на краю штрафной Дуран

Полузащитник «Реала» вышел на 70-й минуте матча Кубка Испании. На 83-й он получил мяч недалеко от своей штрафной площади, находясь лицом к своим воротам, и попытался сделать передачу Орельену Тчуамени, но тот уже пробежал ту точку, в которую был направлен пас.

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