«Реал» после ошибки Камавинга пропустил от «Сельты». Пас хавбека перехватил на краю штрафной Дуран

Полузащитник «Реала» вышел на 70-й минуте матча Кубка Испании. На 83-й он получил мяч недалеко от своей штрафной площади, находясь лицом к своим воротам, и попытался сделать передачу Орельену Тчуамени, но тот уже пробежал ту точку, в которую был направлен пас.